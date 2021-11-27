Авиакомпания Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР

Катарская авиакомпания Qatar Airways для туристов из нескольких африканских стран приостановила допуск на рейсы.

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Уточняется, что решение касается авиапассажиров из Южно-Африканской Республики, Мозамбика и Зимбабве. Это связано с тем, что омикрон-штамм, выявленный в ЮАР, способен очень быстро распространяться и поражать людей.

Аналогичные решения в отношении ЮАР приняли также Россия, Израиль, Германия, Франция Великобритания и некоторые другие государства.

Более 60 случаев COVID-19 выявили у граждан, прибывших в Нидерланды из ЮАР, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусАвиапассажирыАвиакомпания
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