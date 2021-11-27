Авиакомпания Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР
Катарская авиакомпания Qatar Airways для туристов из нескольких африканских стран приостановила допуск на рейсы.
Уточняется, что решение касается авиапассажиров из Южно-Африканской Республики, Мозамбика и Зимбабве. Это связано с тем, что омикрон-штамм, выявленный в ЮАР, способен очень быстро распространяться и поражать людей.
Аналогичные решения в отношении ЮАР приняли также Россия, Израиль, Германия, Франция Великобритания и некоторые другие государства.
Более 60 случаев COVID-19 выявили у граждан, прибывших в Нидерланды из ЮАР, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
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