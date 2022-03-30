Экс-глава «Победы» допустил двукратный рост цен на авиабилеты
Стоимость авиабилетов в текущем году может вырасти в два раза, считает бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».
«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% сейчас — это еще очень оптимистичный прогноз», — подчеркнул Калмыков.
По словам экс-гендиректора лоукостера, для перевозчиков нет смысла летать по ценам ниже себестоимости, и ситуация может измениться в сторону еще большего подорожания перелетов. Калмыков отметил, что билеты станут дороже как минимум на треть по сравнению с ценами 2021 года. Кроме того, из-за покупки запчастей по обходным схемам подорожает логистика.
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