Экс-глава «Победы» допустил двукратный рост цен на авиабилеты

«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% сейчас — это еще очень оптимистичный прогноз», — подчеркнул Калмыков.

По словам экс-гендиректора лоукостера, для перевозчиков нет смысла летать по ценам ниже себестоимости, и ситуация может измениться в сторону еще большего подорожания перелетов. Калмыков отметил, что билеты станут дороже как минимум на треть по сравнению с ценами 2021 года. Кроме того, из-за покупки запчастей по обходным схемам подорожает логистика.

