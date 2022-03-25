«Победа» сократит авиапарк Boeing 737-800

Авиакомпания «Победа» планирует сократить авиапарк самолетов Boeing 737-800. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, информация об этом содержится в обращении и.о. Гендиректора компании Андрея Юрикова к сотрудникам. Отмечается, что парк сократится с 21 до 25 самолетов.

«Победа» является дочерним предприятием группы «Аэрофлот — Российские авиалинии».

Ранее авиакомпания объявила о решении приостановить полёты за границу с 8 марта.