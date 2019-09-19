Авиакомпания отрицает обвинения: Пьяный пилот AZUR air оказался пассажиром
Пресс-служба авиакомпании AZUR air опровергла информацию о нетрезвом пилоте.
СМИ опубликовали информацию, что полиция сняла с рейса Тюмень – Сургут нетрезвого пилота авиакомпании AZUR air. По информации РИА ФАН, летчик Александр Слободчиков в свой выходной день выпил спиртного, но неожиданно был назначен на рейс из Тюмени в Сургут. Об инциденте в авиакомпанию сообщил сам задержанный.
Пресс-служба AZUR air рассказала НСН, что самолеты авиакомпании не летают по указанному маршруту.
«Появившаяся в СМИ информация, связанная с пилотом авиакомпании Слободчиковым, интрепретирована неверно. Авиакомпания АZUR air не выполняет рейсов по внутренним воздушным линиям, в том числе по маршруту Тюмень - Сургут. Речь идет о снятии пассажира с рейса другой авиакомпании», - указано в сообщении пресс-службы для НСН.
Авиакомпания поясняет, что задержанный пассажир «по стечению обстоятельств» являлся пилотом AZUR air, намерений управлять самолетом не имел.
«Данный пилот 2 сентября выполнил рейс из Бургаса в Тюмень, после чего у него были запланированы два выходных дня, а 4 сентября Слободчиков в качестве пилота должен был выполнять рейс из Сургута в Анталью. Еще раз отметим, что из Тюмени в Сургут Александр Слободчиков 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса. В этот же день, после получения информации о данном инциденте авиакомпания AZUR air отстранила этого сотрудника от выполнения запланированной программы полетов и вызвала в Москву для разбирательства. В настоящий момент ведется служебное расследование. Также отметим, что ни один рейс из Сургута по причине неявки экипажа задержан не был», - уточнили в пресс-службе авиакомпании.
По информации СМИ, полиция оформила пьяного лётчика как хулигана по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.
В AZUR air уточнили, что требуют от своих сотрудников неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины. Все пилоты перед полетом в обязательном порядке проходят процедуры медицинского освидетельствования.
Ранее НСН сообщала, что в Ирландии вынужденно сел пассажирский самолёт. по причине пролитого в кабине кофе. Во время полёта командир судна пролил бодрящий напиток на приборную доску – она заискрилась, пошёл дым. Никто из находящихся на борту 326 пассажиров не пострадал. Инцидент произошёл на борту самолёта, принадлежащего немецкой авиакомпании Condor.
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