Авиакомпания отрицает обвинения: Пьяный пилот AZUR air оказался пассажиром

«Данный пилот 2 сентября выполнил рейс из Бургаса в Тюмень, после чего у него были запланированы два выходных дня, а 4 сентября Слободчиков в качестве пилота должен был выполнять рейс из Сургута в Анталью. Еще раз отметим, что из Тюмени в Сургут Александр Слободчиков 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса. В этот же день, после получения информации о данном инциденте авиакомпания AZUR air отстранила этого сотрудника от выполнения запланированной программы полетов и вызвала в Москву для разбирательства. В настоящий момент ведется служебное расследование. Также отметим, что ни один рейс из Сургута по причине неявки экипажа задержан не был», - уточнили в пресс-службе авиакомпании.

По информации СМИ, полиция оформила пьяного лётчика как хулигана по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.

В AZUR air уточнили, что требуют от своих сотрудников неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины. Все пилоты перед полетом в обязательном порядке проходят процедуры медицинского освидетельствования.

Ранее НСН сообщала, что в Ирландии вынужденно сел пассажирский самолёт. по причине пролитого в кабине кофе. Во время полёта командир судна пролил бодрящий напиток на приборную доску – она заискрилась, пошёл дым. Никто из находящихся на борту 326 пассажиров не пострадал. Инцидент произошёл на борту самолёта, принадлежащего немецкой авиакомпании Condor.



