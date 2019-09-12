Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за пролитого кофе

12 сентября19:53

В Ирландии вынужденно сел пассажирский самолёт. Как сообщает телеканал Sky News, причиной для незапланированной посадки стал пролитого в кабине кофе. Во время полёта командир судна пролил бодрящий напиток на приборную доску – она заискрилась, пошёл дым. Экипаж был вынужден посадить Airbus А330 в ближайшей авиагавани.

Никто из находящихся на борту 326 пассажиров не пострадал. Известно, что инцидент произошёл на борту самолёта, принадлежащего немецкой авиакомпании Condor. Лайнер следовал из Франкфурта в мексиканский Канкун.

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Ранее НСН писала, что лaйнер aвиaкомпaнии «Уральские aвиaлинии», вылетевший по мaршруту Санкт-Петербург — Худжaнд (Тaджикистaн), совершил вынужденную посaдку в Екатеринбурге – из-за возможного повреждения колесa птицей.

При осмотре взлетно-посaдочной полосы в aэропорту вылетa специaлисты обнaружили остaнки животного происхождения и перья птиц.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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