Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за пролитого кофе

В Ирландии вынужденно сел пассажирский самолёт. Как сообщает телеканал Sky News, причиной для незапланированной посадки стал пролитого в кабине кофе. Во время полёта командир судна пролил бодрящий напиток на приборную доску – она заискрилась, пошёл дым. Экипаж был вынужден посадить Airbus А330 в ближайшей авиагавани.

Никто из находящихся на борту 326 пассажиров не пострадал. Известно, что инцидент произошёл на борту самолёта, принадлежащего немецкой авиакомпании Condor. Лайнер следовал из Франкфурта в мексиканский Канкун.