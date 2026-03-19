«В каждом регионе есть своя Красная книга, набор видов может сильно меняться от региона к региону. Есть два пути, как избежать неприятностей, если вы любите собирать грибы. Первый путь – это знать грибы, знать хорошо Красную книгу района, ее изучать, научиться отличать грибы. Но я не уверен, что инспекторы, которые будут штрафовать, сами различают, но это другой вопрос. И второй способ – собирайте только то, что вы знаете. Это более легкий путь, который помогает избежать сразу двух проблем. Вы не нарветесь на штрафы, а самое главное – не отравитесь. Если вы собираете исключительно подберезовики и белые грибы, Красную книгу вы не сорвете», - рассказал он.

Дьяков подчеркнул, что продажу «нелегальных грибов» точно можно отследить.

«Красная книга у нас есть в онлайне, раньше туда входило не так много грибов, сейчас их чаще стали вносить туда, что правильно. В каких случаях наступает штраф, это уже другой вопрос, юридический. У нас не так много инспекторов, которые могут ловить и этим заниматься. Если грибы идут на продажу, понятно, что это можно отследить», - добавил собеседник НСН.

Важно собирать только те виды грибов, в безопасности которых человек уверен, а иначе последствия от некоторых съеденных ядовитых видов могут проявиться лишь спустя две недели и привести к летальному исходу. Об этом НСН рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

