«Собирайте подберезовики»: Как не нарваться на штраф за краснокнижный гриб
Максим Дьяков заявил НСН, что любители «охоты» на грибы не всегда могут знать, какие виды включены в Красную книгу.
Чтобы не нарваться на штраф за сбор грибов из Красной книги, правильно собирать только те, в названии которых нет сомнений, рассказал НСН ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
Ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу Московской области, установили в Подмосковье. Размер штрафа может достигать 200 тыс. рублей, соответствующее решение приняли депутаты Мособлдумы. Дьяков рассказал, как не получить штраф.
«В каждом регионе есть своя Красная книга, набор видов может сильно меняться от региона к региону. Есть два пути, как избежать неприятностей, если вы любите собирать грибы. Первый путь – это знать грибы, знать хорошо Красную книгу района, ее изучать, научиться отличать грибы. Но я не уверен, что инспекторы, которые будут штрафовать, сами различают, но это другой вопрос. И второй способ – собирайте только то, что вы знаете. Это более легкий путь, который помогает избежать сразу двух проблем. Вы не нарветесь на штрафы, а самое главное – не отравитесь. Если вы собираете исключительно подберезовики и белые грибы, Красную книгу вы не сорвете», - рассказал он.
Дьяков подчеркнул, что продажу «нелегальных грибов» точно можно отследить.
«Красная книга у нас есть в онлайне, раньше туда входило не так много грибов, сейчас их чаще стали вносить туда, что правильно. В каких случаях наступает штраф, это уже другой вопрос, юридический. У нас не так много инспекторов, которые могут ловить и этим заниматься. Если грибы идут на продажу, понятно, что это можно отследить», - добавил собеседник НСН.
Важно собирать только те виды грибов, в безопасности которых человек уверен, а иначе последствия от некоторых съеденных ядовитых видов могут проявиться лишь спустя две недели и привести к летальному исходу. Об этом НСН рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
- Биометрия по радужке глаза может стать массовой к 2030 году
- «Новые люди» отказались принять исключенного из ЛДПР Свинцова
- Конфликт на Ближнем Востоке грозит ростом цен и сбоями в логистике
- Психолог назвала признаки измены в поведении партнера
- Медведь против дебютантов: Каких сериалов фестиваля ORIGINAL+ ждать на стримингах
- Юрист предупредил о штрафах за «экстремистские» песни в караоке
- Суд арестовал экс-главу Звездного городка по делу о взятках
- СМИ: Чак Норрис госпитализирован на Гавайях
- СМИ: США рассматривают захват островов Ирана для открытия Ормузского пролива