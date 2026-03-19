Психолог назвала признаки измены в поведении партнера

Внезапное внимание мужчины к своей внешности и повышенная скрытность в использовании телефона могут указывать на измену, однако сами по себе такие признаки не являются доказательством. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Ольга Романив.

По ее словам, ощущение перемен в поведении партнера часто возникает раньше фактов. Это может проявляться в виде эмоциональной дистанции, рассеянности или, напротив, непривычной оживленности. К возможным признакам специалист отнесла резкую смену привычек и маршрутов без объяснений, закрытость гаджетов и внешнюю вежливость при внутренней отстраненности.