Психолог назвала признаки измены в поведении партнера
Внезапное внимание мужчины к своей внешности и повышенная скрытность в использовании телефона могут указывать на измену, однако сами по себе такие признаки не являются доказательством. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Ольга Романив.
По ее словам, ощущение перемен в поведении партнера часто возникает раньше фактов. Это может проявляться в виде эмоциональной дистанции, рассеянности или, напротив, непривычной оживленности. К возможным признакам специалист отнесла резкую смену привычек и маршрутов без объяснений, закрытость гаджетов и внешнюю вежливость при внутренней отстраненности.
Романив также отметила, что иногда появляется неожиданный интерес к внешности — смена стиля, занятия спортом и повышенное внимание к деталям. Дополнительным сигналом может стать раздражительность в ответ на обычные вопросы.
При этом психолог подчеркнула, что подобные изменения могут быть связаны не только с изменой, но и со стрессом или рабочими трудностями. По ее словам, повод для беспокойства возникает, когда такие признаки проявляются одновременно и внезапно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
