Юрист предупредил о штрафах за «экстремистские» песни в караоке

Россиянам может грозить административная ответственность за исполнение в караоке песен, включенных в федеральный список экстремистских материалов, если это происходит публично. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

По его словам, наказание возможно в случае, когда исполнение доступно неограниченному кругу лиц. В такой ситуации речь может идти о распространении экстремистских материалов, за что предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток.