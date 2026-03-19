Юрист предупредил о штрафах за «экстремистские» песни в караоке
Россиянам может грозить административная ответственность за исполнение в караоке песен, включенных в федеральный список экстремистских материалов, если это происходит публично. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.
По его словам, наказание возможно в случае, когда исполнение доступно неограниченному кругу лиц. В такой ситуации речь может идти о распространении экстремистских материалов, за что предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток.
Салкин отметил, что караоке-заведения обычно лишь предоставляют помещение и оборудование, а выбор репертуара остается за посетителями. Если человек исполняет запрещенную песню в открытом зале, это может повлечь ответственность.
В то же время, уточнил юрист, в приватной комнате или в кругу друзей нарушение не возникает, поскольку такое исполнение не считается публичным, передает «Радиоточка НСН».
