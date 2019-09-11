В столичном аэропорту - очередной инцидент с птицей

Между тем, как напоминает RT, с более серьёзными проблемами столкнулся экипаж лайнера «Уральских авиалиний», который 15 августа вылетел из подмосковного Жуковского и направлялся в Симферополь. Через несколько минут после взлёта в А321 врезалась стая чаек – это стало причиной отказа двигателей. Экипаж принял решение сажать самолёт в кукурузном поле рядом с аэропортом. Благодаря действиям пилотов никто из пассажиров не погиб. Владимир Путин присвоил каждому их двух пилотов звание Героя России.

