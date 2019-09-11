В столичном аэропорту - очередной инцидент с птицей
Boeing, следовавший по маршруту Алма-Ата — Москва, столкнулся с птицей во время посадки в столичной авиагавани. По сообщениям СМИ, крупного баклана обнаружили уже при осмотре судна на земле, он застрял в стойке шасси. О дальнейшей судьбе пернатого ничего не сообщается. А вот воздушное судно после инцидента в Шереметьеве продолжило перевозить пассажиров. Спустя пару часов Boeing вылетел в Лиссабон.
Между тем, как напоминает RT, с более серьёзными проблемами столкнулся экипаж лайнера «Уральских авиалиний», который 15 августа вылетел из подмосковного Жуковского и направлялся в Симферополь. Через несколько минут после взлёта в А321 врезалась стая чаек – это стало причиной отказа двигателей. Экипаж принял решение сажать самолёт в кукурузном поле рядом с аэропортом. Благодаря действиям пилотов никто из пассажиров не погиб. Владимир Путин присвоил каждому их двух пилотов звание Героя России.
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