Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетели 58 россиян

В Москву из Франкфурта-на-Майне вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся 58 россиян, застрявших в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Германии.

Парад, обращение президента и салют

Уточняется, что на борту находятся граждане РФ из более 20 регионов страны. Рейс организован авиакомпанией «Аэрофлот».

Добавим, многие страны на фоне пандемии коронавируса прекратили международное сообщение. В России регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами прекращено с 27 марта. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину, также постановлением правительства страну разрешено покинуть россиянам со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:КоронавирусАэрофлот
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