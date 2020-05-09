Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетели 58 россиян

Уточняется, что на борту находятся граждане РФ из более 20 регионов страны. Рейс организован авиакомпанией «Аэрофлот».

Добавим, многие страны на фоне пандемии коронавируса прекратили международное сообщение. В России регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами прекращено с 27 марта. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину, также постановлением правительства страну разрешено покинуть россиянам со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране.

