Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетели 58 россиян
В Москву из Франкфурта-на-Майне вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся 58 россиян, застрявших в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Германии.
Уточняется, что на борту находятся граждане РФ из более 20 регионов страны. Рейс организован авиакомпанией «Аэрофлот».
Добавим, многие страны на фоне пандемии коронавируса прекратили международное сообщение. В России регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами прекращено с 27 марта. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину, также постановлением правительства страну разрешено покинуть россиянам со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
188 тыс.+10 699 / сут.
Умерли
1 723+98 / сут.
Выздоровели
26 608+2 805 / сут.
- Удаленная работа и маски будут на всех этапах выхода из самоизоляции
- Видеокамеры в Подмосковье зафиксировали более 600 нарушений режима самоизоляции
- Трамп заявил, что коронавирус исчезнет сам по себе
- В Подмосковье отменили штрафы за отсутствие маски
- Еще 54 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru