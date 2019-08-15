Авиаэксперты Франции помогут в расследовании аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Французские эксперты в области авиации окажут помощь в расследовании аварийной посадки Airbus 321 в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

Отмечается, что от французской стороны на место происшествия прибудут три специалиста. Их ожидают в пятницу, 16 августа.