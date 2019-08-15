Авиаэксперты Франции помогут в расследовании аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Французские эксперты в области авиации окажут помощь в расследовании аварийной посадки Airbus 321 в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).
Отмечается, что от французской стороны на место происшествия прибудут три специалиста. Их ожидают в пятницу, 16 августа.
Напомним, самолет «Уральских авиалиний» с рейсом Москва-Симферополь ранним утром 15 августа совершил экстренную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Причиной послужил почти полный отказ двигателей, в которые попала стая птиц. Все находящиеся на борту пассажиры и экипаж выжили.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил НСН о необходимости срочно убрать мусорную свалку рядом с аэропортом Жуковский, возле которой наблюдается большое количество птиц.
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