Нигматуллин: Под Раменском сегодня произошло чудо на кукурузном поле
Экс-вратарь сборной России, футбольный агент Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Лайнер вылетел из «Жуковского» в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной стало попадание в него птицы. Самолет совершил жесткую посадку на кукурузном поле.
Руслан Нигматуллин: «Есть такая история, как «чудо на Гудзоне», а сейчас у нас свое чудо, в Раменском, на кукурузном поле. Здесь, действительно, нужно поаплодировать мастерству пилотов. В такой сложной ситуации, без шасси им удалось посадить самолет и, самое главное, обошлось без жертв», - подчеркнул Руслан Нигматуллин в беседе с НСН.
Бывший главный тренер «Аякса» заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол
Бывший главный тренер «Аякса» и сборной Нидерландов Франк де Бур заявил, что сожалеет о своих словах про женский футбол. Ранее он назвал нелепым требование равной оплаты участникам мужского и женского чемпионатов мира. Напомню, некоторое время назад в прессе появилась информация, согласно которой нападающий «Барселоны» Лионель Месси в год получает в два раза больше общего оклада более полутора тысяч футболисток из семи лучших лиг мира.
Руслан Нигматуллин: «Ну, на самом деле, если следовать этой логике, гандболисты, например, тоже мог бы предъявить претензии футболистам потому, что гандболистам платят гораздо меньше. На самом деле, все это связано с тем, что футбол гораздо популярней. В данном случае мужской футбол популярнее женского и зарабатывают на мужском футболе гораздо больше, чем на женском. Ну а я желаю прекрасным девушкам догнать футболистов не только в популярности. Но и, конечно же, в оплате труда», - сказал он, общаясь с НСН.
Британские спортсменки были дисквалифицированы, поскольку финишировали, держась за руки
Британские спортсменки Джесс Лирмонт и Джорджия Тэйлор Браун были дисквалифицированы во время отборочных соревнований по триатлону на Олимпиаду-2020. Спорстменки на финише забега пересекли финишную прямую, держась при этом за руки. Фотофиниш отдал победу Лирмонт, однако их результат был аннулирован, поскольку они нарушили регламент триатлона.
Руслан Нигматуллин: «Ну что ж, ситуация не самая обычная. Действительно, британские спортсменки, видимо, рассчитывали, что этот жест позволит им вместе поехать на Олимпиаду, но правила и регламент таковы, что теперь они дисквалифицированы. Надеюсь, у них еще будет возможность пройти отбор на Олимпиаду», - отметил он в эфире НСН.
Рами уволили из «Марселя» из-за шоу «»Форд Баярд»
Руководство «Марселя» приняло решение расторгнуть контракт с французским защитником Адилем Рами из-за участия игрока в шоу «Форт Боярд». По итогам расследования было установлено, что съемки выпуска шоу с участием 33-летнего защитника прошли 20 мая. Таким образом, Рами пропустил тренировку «Марселя» без уважительной причины.
Руслан Нигматуллин: «На самом деле, я тоже участвовал в программе «Форд Боярд», правда съемки никак не пересекались с моими тренировками, и, могу сказать, что это очень интересно. Поэтому в какой-то степени я могу понять Рами. И посочувствовать: расторгнуть контракт с «Олимпик Марсель» - это печально», - констатировал Руслан Нигматуллин, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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