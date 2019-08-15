Нигматуллин: Под Раменском сегодня произошло чудо на кукурузном поле

Руслан Нигматуллин: «Ну, на самом деле, если следовать этой логике, гандболисты, например, тоже мог бы предъявить претензии футболистам потому, что гандболистам платят гораздо меньше. На самом деле, все это связано с тем, что футбол гораздо популярней. В данном случае мужской футбол популярнее женского и зарабатывают на мужском футболе гораздо больше, чем на женском. Ну а я желаю прекрасным девушкам догнать футболистов не только в популярности. Но и, конечно же, в оплате труда», - сказал он, общаясь с НСН.

