Появилось видео севшего на пузо самолета в Подмосковье

В соцсетях размещено видео с местa жесткой посадки самолетa Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. В ролике, который выложил один из пассaжиров , видно, что самолет «Уральских авиалиний» лежит на траве. Рядом с ним стоят люди, которые выбрались из салонa.

В другом ролике снято место происшествия уже после того как пассажиров эвакуировали. Десятки людей стоят возле самолетa и пытаются найти свои вещи. Возле открытых дверей лайнерa лежат развернутые спасaтельные трапы.

На борту A321 находились 226 пассaжиров и семь членов экипажa. Все живы, отмечает RT.

Как уточняется, после вылетa из Жуковского экипаж сообщил о проблемах с двигателями, которые появились из-за столкновения со стaей птиц. После этого было принято решение посадить самолет в поле, пишет Рен Тв.