Ломидзе назвала бессмысленным прогноз об открытии Греции, Турции и Италии

«Всё что касается открытия границ, завершения изоляции во всём мире, возвращения к довирусному образу жизни - это прекрасная тема, о которой любой может высказываться и строить свои версии. Можно говорить, что это сделают Греция, Турция и Италия, а можно говорить, что это сделают Испания, Кипр и Тунис – страны, которые зарабатывают на туризме не меньше. На мой взгляд, делать любые прогнозы на основе значимости туризма для тех или иных держав довольно бессмысленно в сложившейся ситуации. Лучше опираться на те заявления, которые делают правительства этих стран и на конкретные шаги, которые были сделаны. Такие, как частичное открытие Мадрида или то, о чём заявил Wall Street Journal - попытки некоторых стран создать туристический альянс, внутри которого границы открываются», - отметила она.

В свою очередь, руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал прогноз, согласно которому международное авиасообщение вернется к привычным объемам не раньше 2022-2023 годов.

«Если же все будет плохо, то возобновление международного авиасообщения произойдёт только лет через десять. Все международные организации по гражданской авиации примерно такой же прогноз дают. Пессимистичный сценарий – 2030 год», – комментирует эксперт.

