Ломидзе назвала бессмысленным прогноз об открытии Греции, Турции и Италии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила НСН, что сейчас рано строить предположения по поводу открытия популярных туристических направлений.
Несколько стран, наиболее зависящих от въездного пляжного туризма, готовятся открыть границы для туристов, считает политолог Дмитрий Абзалов. Своим мнение он поделился с агентством «Прайм». По словам Абзалова, существуют страны, бюджеты которых в большей степени, чем у остальных, формируются за счет доходов от туристической отрасли, в частности летнего пляжного туризма. Такие как Италия, Турция и Греция. Политолог считает, что такие государства готовятся к скорейшему открытию своих границ. Эксперт отметил, что это произойдет не раньше, чем улучшится ситуация с коронавирусом у потенциальных клиентов.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН заявила, что подобные прогнозы строить бессмысленно, и лучше опираться на заявления правительств и их конкретные действия.
«Всё что касается открытия границ, завершения изоляции во всём мире, возвращения к довирусному образу жизни - это прекрасная тема, о которой любой может высказываться и строить свои версии. Можно говорить, что это сделают Греция, Турция и Италия, а можно говорить, что это сделают Испания, Кипр и Тунис – страны, которые зарабатывают на туризме не меньше. На мой взгляд, делать любые прогнозы на основе значимости туризма для тех или иных держав довольно бессмысленно в сложившейся ситуации. Лучше опираться на те заявления, которые делают правительства этих стран и на конкретные шаги, которые были сделаны. Такие, как частичное открытие Мадрида или то, о чём заявил Wall Street Journal - попытки некоторых стран создать туристический альянс, внутри которого границы открываются», - отметила она.
В свою очередь, руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал прогноз, согласно которому международное авиасообщение вернется к привычным объемам не раньше 2022-2023 годов.
«Если же все будет плохо, то возобновление международного авиасообщения произойдёт только лет через десять. Все международные организации по гражданской авиации примерно такой же прогноз дают. Пессимистичный сценарий – 2030 год», – комментирует эксперт.
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