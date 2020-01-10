Авиаэксперт объяснил проблемы Boeing 737: Экономили, заложили дефект

Эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО), первый вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов заявил в эфире НСН, что первые проблемы линейки 737 были заложены ещё на этапе проектирования основного самолета в 1967 году. Так, крупные двигатели были вынесены вперед, что нарушало баланс самолета.

«Дефект хвостового оперения и хвостового стабилизатора уже был заложен конструктивно. Они [конструкторы] лишили опытные экипажи возможности решать эту проблему вручную, установив злополучную электронную систем стабилизации. С этим связано много катастроф, в том числе ростовская с самолетом FlyDubai и казанская с самолетом 737-500», - отметил Герасимов.

Новый 737 Max создавался как продолжение серий 800 и 900, причем с минимальными конструктивными изменениями, чтобы не требовалось переучивать тысячи существующих экипажей, подтвердил эксперт.

Что касается проблемы с датчиками стабилизации, то, по выражению Герасимова, программное обеспечение для этой системы разрабатывалось «индусами на аутсорсинге за 5 долларов в час». Попросту говоря, производитель сэкономил. В итоге датчики стабилизации, в отличие от других систем, ничем не дублируются.

«Те переговоры, если они были, заставляют задуматься. Но, к сожалению, в наше время это глобальный тренд по сокращению финансовых расходов при производстве. Этим грешат многие производители, в том числе китайцы, японцы, французы. Поэтому в данном контексте следует, мне кажется, проводить проверку всех вновь изданных самолетов, в том числе аэробусов Generation Neo, которые тоже создавались в рекордные сроки», - отметил Герасимов в беседе с НСН.

Эксплуатацию и производство Boeing 737 Max приостановили после двух авиакатастроф с самолетами Ethiopian Airlines и индонезийской Lion Air в 2018-2019 годах, в которых погибло более 300 человек.

