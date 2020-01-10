Авиаэксперт объяснил проблемы Boeing 737: Экономили, заложили дефект
Создатели самого массового пассажирского самолета Boeing 737 изначально заложили конструктивный дефект, а при решении проблемы пытались экономить, рассказал в эфире НСН эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Американские СМИ распространили внутреннюю переписку сотрудников компании Boeing, в которой содержатся резкие замечания по поводу модели 737 Max. Из этих сообщений становится понятно, что в Boeing знали о проблемах лайнера. В частности, один из сотрудников компании писал, что этот самолет разработан «клоунами под надзором обезьян». Также выяснилось, что Boeing пыталась избежать дорогостоящего обучения пилотов на тренажерах для 737 MAX.
Эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО), первый вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов заявил в эфире НСН, что первые проблемы линейки 737 были заложены ещё на этапе проектирования основного самолета в 1967 году. Так, крупные двигатели были вынесены вперед, что нарушало баланс самолета.
«Дефект хвостового оперения и хвостового стабилизатора уже был заложен конструктивно. Они [конструкторы] лишили опытные экипажи возможности решать эту проблему вручную, установив злополучную электронную систем стабилизации. С этим связано много катастроф, в том числе ростовская с самолетом FlyDubai и казанская с самолетом 737-500», - отметил Герасимов.
Новый 737 Max создавался как продолжение серий 800 и 900, причем с минимальными конструктивными изменениями, чтобы не требовалось переучивать тысячи существующих экипажей, подтвердил эксперт.
Что касается проблемы с датчиками стабилизации, то, по выражению Герасимова, программное обеспечение для этой системы разрабатывалось «индусами на аутсорсинге за 5 долларов в час». Попросту говоря, производитель сэкономил. В итоге датчики стабилизации, в отличие от других систем, ничем не дублируются.
«Те переговоры, если они были, заставляют задуматься. Но, к сожалению, в наше время это глобальный тренд по сокращению финансовых расходов при производстве. Этим грешат многие производители, в том числе китайцы, японцы, французы. Поэтому в данном контексте следует, мне кажется, проводить проверку всех вновь изданных самолетов, в том числе аэробусов Generation Neo, которые тоже создавались в рекордные сроки», - отметил Герасимов в беседе с НСН.
Эксплуатацию и производство Boeing 737 Max приостановили после двух авиакатастроф с самолетами Ethiopian Airlines и индонезийской Lion Air в 2018-2019 годах, в которых погибло более 300 человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Студенты МГИМО задержаны за избиение сына Жванецкого
- Платошкин: Трамп убил генерала, чтобы избежать импичмента
- США передали Украине важные сведения о катастрофе «Боинга» с Иране
- При жесткой посадке в Анталье самолет NordWind получил серьезные повреждения
- «Браво!» Платошкин оценил действия Ирана в конфликте с США