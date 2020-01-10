Сотрудники Boeing знали о проблемах с 737 Max

«Этот самолет разработан клоунами, которыми руководят обезьяны», — цитирует его «Газета.ру».

В корпорации принесли извинения за «провокационные заявления» в письмах. Там назвали их неприемлемыми.

Самолеты Boeing 737 Max были запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в течение полугода, в которых погибли в общей сложности более 300 человек. Крушения произошли под Джакартой и в Эфиопии.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН раскритиковал версию крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

