Сотрудники Boeing знали о проблемах с 737 Max
Сотрудники Boeing знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом говорит внутренняя переписка работников, которую публикует компания, сообщает телеканал CNN.
В документах говорится, что компания пыталась скрыть проблемы с автопилотом от инспекторов Федерального агентства гражданской авиации США. Один из сотрудников написал коллеге, что не позволяет своей семье летать на самолетах этого типа.
«Этот самолет разработан клоунами, которыми руководят обезьяны», — цитирует его «Газета.ру».
В корпорации принесли извинения за «провокационные заявления» в письмах. Там назвали их неприемлемыми.
Самолеты Boeing 737 Max были запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в течение полугода, в которых погибли в общей сложности более 300 человек. Крушения произошли под Джакартой и в Эфиопии.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН раскритиковал версию крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
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