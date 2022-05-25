В России может появиться новый сбор при покупке авиабилетов
Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести в России, сообщают «Известия».
Он необходим для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров. Инициативу Министерство транспорта обсуждает с представителями авиакомпаний.
Средства фонда планируется расходовать на выполнение обязательств авиаперевозчиков перед пассажирами в случае непредвиденных ситуаций. С этой целью планируется ввести сбор с пассажиров при оформлении билетов. Речь идёт о сумме от 70 до 250 рублей с одного перелета.
При этом роста стоимости авиабилетов ожидать не стоит.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российским авиакомпаниям, использующим самолеты Airbus и Boeing, запасов запчастей хватит только на три месяца. Якобы после этого срока самолеты придется разбирать на запчасти.
Российские самолеты продолжат летать и получать запчасти, несмотря на громкие заявления западных СМИ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- В Китае рассказали, как санкции против РФ и ситуация на Украине вызвали продовольственный кризис в Европе
- В России может появиться новый сбор при покупке авиабилетов
- Власти Германии из-за энергокризиса реанимирует угольные электростанции
- Стало известно, как определять настоящий курс рубля
- Эксперт назвал причину запрета США на погашение госдолга РФ
- Застреливший 15 человек в американской школе сначала убил свою бабушку
- Берлин: Россия «подтолкнула» Финляндию и Швецию в НАТО
- Вашингтон заблокировал способность Москвы платить по госдолгу
- Пхеньян запустил еще две ракеты в сторону Японского моря
- СМИ: Путин обсудит с Госсоветом помощь семьям с детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru