В России может появиться новый сбор при покупке авиабилетов

Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести в России, сообщают «Известия».

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Он необходим для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров. Инициативу Министерство транспорта обсуждает с представителями авиакомпаний.

Средства фонда планируется расходовать на выполнение обязательств авиаперевозчиков перед пассажирами в случае непредвиденных ситуаций. С этой целью планируется ввести сбор с пассажиров при оформлении билетов. Речь идёт о сумме от 70 до 250 рублей с одного перелета.

При этом роста стоимости авиабилетов ожидать не стоит.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российским авиакомпаниям, использующим самолеты Airbus и Boeing, запасов запчастей хватит только на три месяца. Якобы после этого срока самолеты придется разбирать на запчасти.

Российские самолеты продолжат летать и получать запчасти, несмотря на громкие заявления западных СМИ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачев.

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