Авиабилеты за рубеж для россиян вырастут в цене с 7 августа

Цены на авиабилеты, начиная с 7 августа, вырастут на 2%. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на сервис путешествий «Туту.ру».

Как пишет Телеканал 360, это связано с тем, что цены на авиабилеты определяются на основе курса валют ЦБ РФ. Ожидается, что Центробанк в ночь на 7 августа изменит курс евро с 71 до 72,5 рубля, то есть цена подрастет на полтора рубля на каждый евро.