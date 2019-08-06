Авиабилеты за рубеж для россиян вырастут в цене с 7 августа

Цены на авиабилеты, начиная с 7 августа, вырастут на 2%. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на сервис путешествий «Туту.ру».

Как пишет Телеканал 360, это связано с тем, что цены на авиабилеты определяются на основе курса валют ЦБ РФ. Ожидается, что Центробанк в ночь на 7 августа изменит курс евро с 71 до 72,5 рубля, то есть цена подрастет на полтора рубля на каждый евро.

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При этом, как отмечает Дни.ру, повышение цены коснется только авиабилетов в иностранные государства, цена на перелеты по России останется прежней.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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