Туристы назвали самое комфортное время для вылета
Время вылетов в течение суток оказалось непринципиальным критерием для покупки авиабилетов. Для российских туристов важнее цена на перелет. Такие результаты исследования опубликовал портал Туту.ру. В опросе приняли участие более трех тысяч россиян.
Большинство из них (42 процента) выбирают рейсы, «когда билет дешевле».
Утренние авиарейсы предпочитают 14 процентов опрошенных, еще 12 процентов покупают билеты на ночные перелеты, чтобы выспаться. Днем стараются летать 10 процентов опрошенных, вечером – всего два процента.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что делать туристам, купившим путевки и авиабилеты в Грузию на сроки после 8 июля.
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