Туристы назвали самое комфортное время для вылета

Утренние авиарейсы предпочитают 14 процентов опрошенных, еще 12 процентов покупают билеты на ночные перелеты, чтобы выспаться. Днем стараются летать 10 процентов опрошенных, вечером – всего два процента.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что делать туристам, купившим путевки и авиабилеты в Грузию на сроки после 8 июля.

