Авербух рассказал о гонорарах «звезд» ледовых шоу
Заработок звездных фигуристов, которые выступают в ледовых шоу Ильи Авербуха, составляет от 150 до 200 тысяч рублей. Такой гонорар артисты получают за каждое выступление, сообщил хореограф.
«Средний гонорар спортсмена где-то 150-200 тысяч рублей за один выход», — цитирует Авербуха Sport24.
Постановщик отметил, что фигуристы получают зарплату в рублях.
Илья Авербух отметил, что первые ледовых шоу в России, у истоков создания которых он стоял, были убыточными. От первого гастрольного тура убытки составили 100 тысяч долларов. Чтобы погасить долг, хореографу пришлось взять кредиты и продать машину.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью НСН рассказал, на что россияне потратят десять процентов прибавки к зарплатам.
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