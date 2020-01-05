Авербух рассказал о гонорарах «звезд» ледовых шоу

Заработок звездных фигуристов, которые выступают в ледовых шоу Ильи Авербуха, составляет от 150 до 200 тысяч рублей. Такой гонорар артисты получают за каждое выступление, сообщил хореограф.

«Средний гонорар спортсмена где-то 150-200 тысяч рублей за один выход», — цитирует Авербуха Sport24.