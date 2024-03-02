Авдеевку планируют оперативно восстановить

Вице-премьер Марат Хуснуллин при посещении Авдеевки заявил, что ее можно оперативно восстановить.

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Он отметил, что поселение пострадало примерно так же, как Мариуполь, который уже восстановили.

Хуснуллин сообщил, что план восстановления Авдеевки уже есть. Его начнут реализовывать, когда будет отодвинута линия соприкосновения, отметил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил, что потребности жителей Мариуполя в детских садах и школах, которые растут из-за притока населения в город, полностью удовлетворят, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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