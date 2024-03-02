Авдеевку планируют оперативно восстановить
2 марта 202414:07
Вице-премьер Марат Хуснуллин при посещении Авдеевки заявил, что ее можно оперативно восстановить.
Он отметил, что поселение пострадало примерно так же, как Мариуполь, который уже восстановили.
Хуснуллин сообщил, что план восстановления Авдеевки уже есть. Его начнут реализовывать, когда будет отодвинута линия соприкосновения, отметил вице-премьер.
Ранее Хуснуллин заявил, что потребности жителей Мариуполя в детских садах и школах, которые растут из-за притока населения в город, полностью удовлетворят, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru