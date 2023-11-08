«Аварии и нападения!»: В отрасли заявили, что Москва готова к «отмене» мигрантов в такси

«У нас на Дальнем Востоке в ряде городов принимали такое решение в сфере образования, питания и транспорта как раз. Безусловно, это положительно сказывается, потому что работодатели, которые конкурентным преимуществом считают дешевую рабочую силу в виде мигрантов, уходят с рынка. Конечно, в первую очередь надо поддерживать именно коренное население. Появляется более белый и прозрачный рынок, более качественные услуги. Не менее важен в плане безопасности этот пункт. Мы видим статистику ГИБДД и МВД – растет статистика аварийности, а также преступности со стороны мигрантов», - отметил он.

По его словам, столица тоже нуждается в таких ограничениях, а миф о транспортном коллапсе придумали недобросовестные компании и чиновники.

«В Москве и Подмосковье эта норма давно назревшая. Сейчас ситуация с аварийностью и преступностью ухудшилась, число происшествий растет в геометрической прогрессии. Чем быстрее такие нормы будут приняты, тем больше жизней мы сохраним. Количество аварий уже за гранью разумного, а еще конфликты и нападения. У нас регулярно раздаются крики по поводу того, что без иностранной рабочей силы транспорт встанет, будет коллапс. Этим нас пугают недобросовестные работодатели и чиновники, которые их «крышуют». Ничего подобного не будет. У нас много лет пассажирский транспорт работал без иностранной рабочей силы, все справлялись. Да, сейчас немного сложнее будет вернуть профессионалов. Возможно, придется обучать какое-то количество новых водителей. Лучше поздно, чем никогда», - заключил собеседник НСН.

Спрос на такси начнет расти к концу ноября и достигнет пика в середине декабря, ожидается трехкратный рост стоимости на поездки, заявил ранее таксист-блогер Егор Рябков «Радиоточке НСН». На региональных рынках отток водителей достиг 30%, в столице — 15%.

