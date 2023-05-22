«Авантюрная идея»: Профсоюзы предложили альтернативу шестидневной рабочей неделе
В России огромное число безработных, которых можно задействовать, сказал НСН Евгений Куликов.
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в беседе с НСН заявил, что в стране много безработных, которых нужно трудоустроить, и в таком случае шестидневную рабочую неделю вводить не придется.
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Минтруд с предложением перевести россиян на шестидневную рабочую неделю, чтобы «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. Куликов назвал эту идею авантюрной.
«Авантюрная идея людей, как мне кажется, не радеющих за благополучие государства. У нас огромная масса безработных, можно их задействовать. Некорректно сравнивать Великую Отечественную войну и нынешнюю ситуацию. Тогда действительно граждане нашей страны работали и по 24 часа, отдыхая фактически у станков, но в этом была необходимость. Страна испытывала острую нехватку боеприпасов, вооружения и других товаров. В теперешней ситуации, насколько я понимаю, такого критического положения дел нет. Все работает, все производится, техника поставляется», - сказал Куликов.
Собеседник НСН отметил, что возникнут вопросы с оплатой труда.
«Непонятно, работать больше за такие же деньги? Где сдельная оплата, то понятно, чем больше сделал, тем больше получил, а где бюджетники? Здесь большая цепочка тянется. Популистская идея, лишь бы что сказать и привлечь к себе внимание», - резюмировал Куликов.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил в эфире НСН, что шестидневная рабочая неделя приведет к лишней нагрузке на работодателей, экономику и здоровье граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru