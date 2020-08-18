«АУЕ - это образ жизни». Кого коснется запрет тюремной субкультуры?

Верховный суд РФ признал экстремистской организацией уголовную субкультуру «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Теперь сама причастность к криминальному миру может караться как уголовное преступление.

Решение суд принял по иску генерального прокурора Игоря Краснова. Как полагают в надзорном ведомстве, АУЕ представляет собой не только тюремную субкультуру, но и хорошо структурированную молодежную организацию экстремистской направленности. Как заявили в генпрокуратуре, запрещенная теперь АУЕ была причастна к серии преступлений. Решение о ее запрете, с точки зрения правоохранительных органов, поможет оздоровить общество и уберечь подрастающее поколение от тюрьмы.

О том, что такое АУЕ и как поможет его запрет в борьбе с преступностью, подробнее рассказал в эфире НСН адвокат Тимур Маршани.

«АУЕ - это не просто организация - это образ жизни, которому придает статус воровская романтика и воровские понятия», - подчеркнул Маршани. Он предостерег молодежь от участия в подобных структурах.

Тем не менее, адвокат выразил сомнение в том, что запрет АУЕ поможет в борьбе с организованной преступностью. Маршани пояснил, что в России нет аналога закона RICO, который существует в США, когда организатор преступного сообщества несет ответственность за действия всех его членов сообщества при наличии доказательств, что он отдавал приказы о совершении преступлений.

«Вот это является самым элементарным способом борьбы с организованной преступностью, который более эффективно будет действовать на российской территории», - считает адвокат.