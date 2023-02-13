«Атрибут патриотизма»: в Госдуме предложили ввести значки на школьную форму

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести патриотические значки как элемент школьной формы. По мнению депутата, дизайн таких знаков могут разработать сами дети. С таким предложением Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову, передает РИА Новости.

Как утверждает Лантратова, ношение школьных значков – «важный элемент воспитания, принадлежности, идентификации». «Это простая, но очень значимая вещь», - заявила она.

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Депутат считает, что значки могут стать «атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе».

Лантратова предложила разработать дизайн «патриотических значков» участникам нового молодежного «Движения первых».

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что направит в Минпросвещения РФ инициативу расширить занятия «Разговоры о важном» и проводить их для родителей школьников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПатриотизмШколаГосдума
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