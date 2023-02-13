«Атрибут патриотизма»: в Госдуме предложили ввести значки на школьную форму

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести патриотические значки как элемент школьной формы. По мнению депутата, дизайн таких знаков могут разработать сами дети. С таким предложением Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову, передает РИА Новости.

Как утверждает Лантратова, ношение школьных значков – «важный элемент воспитания, принадлежности, идентификации». «Это простая, но очень значимая вещь», - заявила она.