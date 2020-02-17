Госдума призывает использовать соцсети для продвижения исторической правды

Социальные сети, а также современные информационные технологии необходимо использовать в работе по продвижению исторической правды и противодействию попыткам переписать историю. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. При этом он подчеркнул, что к этому необходимо подходить «ярко и творчески».

По словам Мельникова, необходимо поддерживать организацию тематических подростковых молодежных лагерей и поездок по местам боевой славы и музеям, а также волонтерское движение.

Первый вице-спикер Госдумы подчеркнул, что эти вопросы обсуждались в ходе круглого стола «Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений». Он приурочен к 75-летию Победы в ВОВ.