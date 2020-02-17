Госдума призывает использовать соцсети для продвижения исторической правды

17 февраля 202012:38

Социальные сети, а также современные информационные технологии необходимо использовать в работе по продвижению исторической правды и противодействию попыткам переписать историю. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. При этом он подчеркнул, что к этому необходимо подходить «ярко и творчески».

По словам Мельникова, необходимо поддерживать организацию тематических подростковых молодежных лагерей и поездок по местам боевой славы и музеям, а также волонтерское движение.

Первый вице-спикер Госдумы подчеркнул, что эти вопросы обсуждались в ходе круглого стола «Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений». Он приурочен к 75-летию Победы в ВОВ.

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Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это будет единовременная субсидия, которая должна быть выплачена в апреле — мае 2020 года. Выплата полагается гражданам России, проживающим не только на территории России, но и в бывших Прибалтийских республиках: Латвии, Литве и Эстонии, передает RT.

Известно, что ветераны войны получат по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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