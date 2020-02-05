АТОР: За визу на Шри-Ланку вновь придется платить

Власти Шри-Ланки решили не продлевать с 1 февраля 2020 года безвизовый въезд для граждан 48 государств, включая Россию. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Между тем, в посольстве Шри-Ланки в Москве подтвердили информацию о том, что виза для россиян с 1 февраля виза стала платной. При оформлении заявки онлайн она обойдется в 35 долларов. Разрешение на въезд можно получить и в аэропорту по прилету, однако оно будет стоить дороже — 40 долларов. За визу для детей до 12 лет платить не придется.

В январе этого года кабмин Шри-Ланки заявил о планах по продлению бесплатного въезда для туристов из почти 50-ти стран. Этот режим был введен с августа 2019 года. Как было озвучено министром туризма, правительству предложили вариант продления упрощенного визового формата до 30 апреля 2020 года.