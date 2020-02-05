АТОР: За визу на Шри-Ланку вновь придется платить

5 февраля 202014:46

Власти Шри-Ланки решили не продлевать с 1 февраля 2020 года безвизовый въезд для граждан 48 государств, включая Россию. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Между тем, в посольстве Шри-Ланки в Москве подтвердили информацию о том, что виза для россиян с 1 февраля виза стала платной. При оформлении заявки онлайн она обойдется в 35 долларов. Разрешение на въезд можно получить и в аэропорту по прилету, однако оно будет стоить дороже — 40 долларов. За визу для детей до 12 лет платить не придется.

В январе этого года кабмин Шри-Ланки заявил о планах по продлению бесплатного въезда для туристов из почти 50-ти стран. Этот режим был введен с августа 2019 года. Как было озвучено министром туризма, правительству предложили вариант продления упрощенного визового формата до 30 апреля 2020 года.

Все организованные российские туристы вернулись из КНР в РФ

К слову, из-за распространения китайского коронавируса с 28 января российские туроператоры перестали принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны.

Президент Российского союза туриндустрии, член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что отрасль может пострадать из-за распространения инфекции.

«Если запрет будет действовать в течение, например, года, то это будут существенные потери для мирового бизнеса. Это высвобождения значительной части мирового предложения. Гостиницы, рестораны, музеи, магазины, автобусы не досчитаются приличного количества мест и потерпят серьезные убытки», - заявил он.

Ранее Москва остановила железнодорожное сообщение с Китаем, а также оставила единственный действующий авиахаб – самолеты из КНР, в том числе транзитные, могут приземляться только один терминал в "Шереметьево", пишет Утро.ру. Эти и другие меры входят в национальный план РФ по борьбе с распространением китайского коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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