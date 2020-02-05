АТОР: За визу на Шри-Ланку вновь придется платить
Власти Шри-Ланки решили не продлевать с 1 февраля 2020 года безвизовый въезд для граждан 48 государств, включая Россию. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Между тем, в посольстве Шри-Ланки в Москве подтвердили информацию о том, что виза для россиян с 1 февраля виза стала платной. При оформлении заявки онлайн она обойдется в 35 долларов. Разрешение на въезд можно получить и в аэропорту по прилету, однако оно будет стоить дороже — 40 долларов. За визу для детей до 12 лет платить не придется.
В январе этого года кабмин Шри-Ланки заявил о планах по продлению бесплатного въезда для туристов из почти 50-ти стран. Этот режим был введен с августа 2019 года. Как было озвучено министром туризма, правительству предложили вариант продления упрощенного визового формата до 30 апреля 2020 года.
К слову, из-за распространения китайского коронавируса с 28 января российские туроператоры перестали принимать тургруппы из КНР. Кроме того, китайские турфирмы и сами остановили реализацию турпродукта за границу до 7 февраля, устроив карантин для всей страны.
Президент Российского союза туриндустрии, член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что отрасль может пострадать из-за распространения инфекции.
«Если запрет будет действовать в течение, например, года, то это будут существенные потери для мирового бизнеса. Это высвобождения значительной части мирового предложения. Гостиницы, рестораны, музеи, магазины, автобусы не досчитаются приличного количества мест и потерпят серьезные убытки», - заявил он.
Ранее Москва остановила железнодорожное сообщение с Китаем, а также оставила единственный действующий авиахаб – самолеты из КНР, в том числе транзитные, могут приземляться только один терминал в "Шереметьево", пишет Утро.ру. Эти и другие меры входят в национальный план РФ по борьбе с распространением китайского коронавируса.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Казанский зоопарк обвинили в расизме из-за африканца на стенде с животными
- В Думе предложили ограничить скорость машин с шипованной резиной
- Путин: Мир на планете зависит от отношений России и США
- Колосков: WADA не может запретить участие в футбольном ЧМ-2022
- Россиянина задержали в Москве по подозрению в госизмене