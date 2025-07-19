АТОР: Туристов из России не было на перевернувшемся во Вьетнаме судне
19 июля 202521:00
По предварительным данным, туристов из России не было на судне, которое потерпело крушение во Вьетнами, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, инцидент произошел на севере страны, где находились только вьетнамские туристы.
Зарубежные СМИ также пишут о группе отдыхающих из Ханоя, указали в АТОР.
Напомним, судно Wonder Sea, на борту которого находились 53 человека, перевернулось во время шторма в бухте Халонг. Жертвами трагедии, по предварительным данным, стали 34 человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru