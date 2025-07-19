АТОР: Туристов из России не было на перевернувшемся во Вьетнаме судне

По предварительным данным, туристов из России не было на судне, которое потерпело крушение во Вьетнами, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При опрокидывании судна на Волге под Самарой погиб один человек

По данным ассоциации, инцидент произошел на севере страны, где находились только вьетнамские туристы.

Зарубежные СМИ также пишут о группе отдыхающих из Ханоя, указали в АТОР.

Напомним, судно Wonder Sea, на борту которого находились 53 человека, перевернулось во время шторма в бухте Халонг. Жертвами трагедии, по предварительным данным, стали 34 человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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