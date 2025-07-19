При крушении судна во Вьетнаме погибли 34 человека

Инцидент произошел из-за внезапного сильного дождя во время экскурсии. На борту находилось 53 человека — 48 туристов и пять членов экипажа, уточняет газета. Десятки людей пропали без вести.

По данным издания, большинство находившихся на борту — семьи, приехавшие из Ханоя. Среди пассажиров было более 20 детей.

Ранее при опрокидывании судна на Волге под Самарой погиб один человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

