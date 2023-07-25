АТОР: стоимость недельного пляжного отдыха в Грузии стартует с 30 тысяч рублей на двоих
В АТОР рассказали, что стоимость недельного отдыха на пляжах Грузии начинается от 30 тысяч рублей на двоих, пишет РИА Новости.
Тур на неделю на двоих без авиабилетов с проживанием в двухзвездочной гостинице можно найти за 30 тысяч рублей. «Трешки» и «четверки» обойдутся отдыхающим от 41 и 51 тысячи рублей, а стоимость проживания в «пятерке» составит более 133 тысяч рублей.
Из России в Грузию летают порядка 30 рейсов в неделю. Стоимость перелета составляет от 59 тысяч рублей, отметили в АТОР.
Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что средняя стоимость тура по России в этом году составляет 46 тысяч рублей, что выше прошлогодних цен на 10%, передает «Радиоточка НСН».
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