АТОР сообщила о нормализации цен на авиабилеты после субботнего скачка

Воскресный билет из Москвы в Дубай стоит 48 тысяч рублей на рейс Emirates (с багажом). На следующий день, 26 июня, билет на прямой рейс «Победы» стоит 20,5 тысяч рублей (без багажа).



В Стамбул сегодня можно вылететь рейсом «Аэрофлота» за 25 тысяч рублей, а на следующей неделе - за 13,5 тысяч рублей на самолетах «Победы». Тарифы указаны без багажа. Аналогичные тарифы действуют в Анталью и Анкару.



В Ереван в субботу можно добраться со стыковкой в Сочи, купив билет стоимостью от 25,6 тысячи рублей. Билет на прямой рейс у Fly Arna обойдется от 44 тысяч рублей. Купить билет на прямые рейсы в Ереван на следующей неделе можно. начиная с 29,3 тысячи рублей без багажа.



Цены на авиаперелет в Тбилиси остаются высокими. Сегодня в столицу Грузии можно улететь с двумя пересадками за 41,4 тысячи рублей. Прямой рейс в понедельник обойдется в 108,3 тысячи рублей. Стоимость билетов в Тбилиси в среду, 28 июня, снизятся. Цена начинается от 34 тысяч рублей с багажом.

В пятницу, 23 июня, стало известно, что авиаперевозчики повысили цены на прямые авиарейсы до Еревана в 20 раз - стоимость билетов скакнула с 10 до 200 тысяч рублей.