Цены на авиабилеты из Москвы до Еревана подскочили в 20 раз

Авиаперевозчики повысили цены на прямые авиарейсы до Еревана в 20 раз - стоимость билетов скакнула с 10 до 200 тысяч рублей.

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При этом билетов из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси нет в наличии. Осталось несколько штук с пересадкой или двумя.

Ранее днем зять Шойгу Алексей Столяров опроверг сообщения об отъезде из России в Дубай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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