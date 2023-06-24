Цены на авиабилеты из Москвы до Еревана подскочили в 20 раз
24 июня 202315:20
Авиаперевозчики повысили цены на прямые авиарейсы до Еревана в 20 раз - стоимость билетов скакнула с 10 до 200 тысяч рублей.
При этом билетов из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси нет в наличии. Осталось несколько штук с пересадкой или двумя.
Ранее днем зять Шойгу Алексей Столяров опроверг сообщения об отъезде из России в Дубай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru