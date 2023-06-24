Цены на авиабилеты из Москвы до Еревана подскочили в 20 раз

При этом билетов из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси нет в наличии. Осталось несколько штук с пересадкой или двумя.

Ранее днем зять Шойгу Алексей Столяров опроверг сообщения об отъезде из России в Дубай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

