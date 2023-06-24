Острого дефицита авиабилетов из России в страны СНГ и Стамбул нет
24 июня 202315:50
В Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии острого дефицита авиабилетов в страны СНГ и Стамбул из России.
Уточняется, что авиабилеты есть даже на сегодняшний день.
Накануне стало известно, что авиаперевозчики повысили цены на прямые авиарейсы до Еревана в 20 раз - стоимость билетов скакнула с 10 до 200 тысяч рублей.
При этом отмечалось, что билетов из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси нет в наличии. Осталось несколько штук с пересадкой или двумя, напоминает газета «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru