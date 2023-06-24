Острого дефицита авиабилетов из России в страны СНГ и Стамбул нет

Уточняется, что авиабилеты есть даже на сегодняшний день.

Накануне стало известно, что авиаперевозчики повысили цены на прямые авиарейсы до Еревана в 20 раз - стоимость билетов скакнула с 10 до 200 тысяч рублей.

При этом отмечалось, что билетов из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси нет в наличии. Осталось несколько штук с пересадкой или двумя, напоминает газета «Известия».

