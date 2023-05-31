АТОР прогнозирует рост турпотока за границу летом почти в 1,5 раза

Поток туристов из России в другие страны может увеличиться на 42% за лето по сравнению с июнем – июлем – августом 2022 года. Такой прогноз обнародовала Ассоциация туроператоров России. По её оценке, доступные для россиян заграничные курорты могут принять до пяти миллионов человек.

В абсолютном значении российские туристы выбирают российские места отдыха в три раза чаще, чем за рубежом, хотя общий прирост числа бронирований заграничных курортов в текущем году опередил внутренний показатель на 15%. Первые три места по популярности среди зарубежных курортов занимают Турция, Абхазия и Египет.

Россиянам пообещали падение цен на отдых в Турции после победы Эрдогана

Турецкая республика лидирует со значительным отрывом по количеству бронирований с усредненной долей в 67%, уточнили в АТОР. За три летних месяца там могут побывать около трех миллионов россиян. Абхазии, согласно прогнозным расчётам, может принять до одного миллиона граждан РФ. Правда, более половины из этого количества – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.

Наконец, туристические власти Египта рассчитывают на приезд более 300 тысяч россиян на отдых.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России в мае начался выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Предполагается, что этим пластиком можно будет расплачиваться и снимать наличные в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также в ряде других стран Азии, Африки и Южной Америки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:КурортыОтдыхТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры