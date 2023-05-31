АТОР прогнозирует рост турпотока за границу летом почти в 1,5 раза

Поток туристов из России в другие страны может увеличиться на 42% за лето по сравнению с июнем – июлем – августом 2022 года. Такой прогноз обнародовала Ассоциация туроператоров России. По её оценке, доступные для россиян заграничные курорты могут принять до пяти миллионов человек.

В абсолютном значении российские туристы выбирают российские места отдыха в три раза чаще, чем за рубежом, хотя общий прирост числа бронирований заграничных курортов в текущем году опередил внутренний показатель на 15%. Первые три места по популярности среди зарубежных курортов занимают Турция, Абхазия и Египет.