Россиянам пообещали падение цен на отдых в Турции после победы Эрдогана

После победы Тайипа Эрдогана Товарооборот между Россией и Турцией продолжит расти, что повлечет за собой снижение ключевой ставки турецкий лиры, а вместе с ней и стоимости путевок на местные курорты. Таким мнением поделился с NEWS.ru экономист Александр Разуваев.

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Эксперт отметил, что понижение ключевой ставки будет выгодно для России.

«Инфляция сделает курс и 50 лир за доллар, и 100. Для турок это не слишком хорошо, но для наших туристов будет очень дешевый отдых на турецких курортах», - отметил Разуваев.

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что после победы на выборах президента Турции Эрдоган доведет до конца крупные совместные проекты с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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