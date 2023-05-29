Россиянам пообещали падение цен на отдых в Турции после победы Эрдогана
После победы Тайипа Эрдогана Товарооборот между Россией и Турцией продолжит расти, что повлечет за собой снижение ключевой ставки турецкий лиры, а вместе с ней и стоимости путевок на местные курорты. Таким мнением поделился с NEWS.ru экономист Александр Разуваев.
Эксперт отметил, что понижение ключевой ставки будет выгодно для России.
«Инфляция сделает курс и 50 лир за доллар, и 100. Для турок это не слишком хорошо, но для наших туристов будет очень дешевый отдых на турецких курортах», - отметил Разуваев.
Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что после победы на выборах президента Турции Эрдоган доведет до конца крупные совместные проекты с Россией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поручил проанализировать возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг
- СМИ: Илон Маск может посетить Китай на этой неделе
- Суд оправдал обвиняемых в смертельной перестрелке под Ростовом
- СМИ: После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада
- Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие на запорожском направлении
- Актёр Нейжмак-Иорданский получил восемь лет колонии за избиение экс-чиновника
- На Украине перенесли День Победы
- СМИ: Певица Слава попала в больницу
- Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры продлён на два месяца
- Россиянам пообещали падение цен на отдых в Турции после победы Эрдогана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru