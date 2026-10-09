Атакованный в Черном море танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место

По ее данным, глава ведомства Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на корабль.

«Судно отбуксировали и установили боновые заграждения, сформирован необходимый резерв сорбента», — указали в министерстве.

Техническое состояние танкера оценивают специалисты Морспасслужбы, пишет RT.

Ранее судно «Афрамакс Рио» загорелось в акватории Черного моря недалеко от Сочи после атаки морских дронов. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что горение нефти в танкере не спровоцировало экологических проблем.

