Атакованный в Черном море танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место

Танкер «Афрамакс Рио», который подвергся атаке ВСУ в Черном море, отбуксирован в безопасное место. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

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По ее данным, глава ведомства Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на корабль.

«Судно отбуксировали и установили боновые заграждения, сформирован необходимый резерв сорбента», — указали в министерстве.

Техническое состояние танкера оценивают специалисты Морспасслужбы, пишет RT.

Ранее судно «Афрамакс Рио» загорелось в акватории Черного моря недалеко от Сочи после атаки морских дронов. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что горение нефти в танкере не спровоцировало экологических проблем.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:КораблиЧерное МореМинтранс

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