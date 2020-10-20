Путин выразил Макрону соболезнования в связи с «варварским» убийством учителя
Владимир Путин в ходе телефонного разговора Эммануэлем Макроном выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа варварским убийством французского учителя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, инцидент произошел в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн под Парижем 16 октября. Злоумышленник убил и обезглавил преподавателя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати. Преступник был ликвидирован сотрудниками полиции на месте. Известно, что антитеррористический комитет прокуратуры занимается расследованием дела о терроризме. По подозрению в организации убийства задержаны 11 человек, сообщает МИР24.
По предварительной информации, 18-летний убийца Абдулах А. (Abdoulakh A.) является выходцем из Москвы.
В свою очередь, в посольстве РФ во Франции заявили, что убивший французского учителя под Парижем не имел отношения к России. Семья преступника с 2008 года проживает во Франции. Эти данные подтверждает французская сторона, подчеркивает РИА Новости.
Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя, а глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что республика выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
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