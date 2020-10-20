Путин выразил Макрону соболезнования в связи с «варварским» убийством учителя

Владимир Путин в ходе телефонного разговора Эммануэлем Макроном выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа варварским убийством французского учителя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, инцидент произошел в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн под Парижем 16 октября. Злоумышленник убил и обезглавил преподавателя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати. Преступник был ликвидирован сотрудниками полиции на месте. Известно, что антитеррористический комитет прокуратуры занимается расследованием дела о терроризме. По подозрению в организации убийства задержаны 11 человек, сообщает МИР24.

По предварительной информации, 18-летний убийца Абдулах А. (Abdoulakh A.) является выходцем из Москвы.