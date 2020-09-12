AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили испытания вакцины от коронавируса после побочных эффектов у одного из волонтеров, сообщила компания.

Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения признало продолжение тестов безопасным.

При этом компания AstraZeneca и Оксфордский университет не раскрывают подробностей о болезни волонтера. Испытания британской вакцины 6 сентября приостановили во всем мире.