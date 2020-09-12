AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили испытания вакцины от коронавируса после побочных эффектов у одного из волонтеров, сообщила компания.
Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения признало продолжение тестов безопасным.
При этом компания AstraZeneca и Оксфордский университет не раскрывают подробностей о болезни волонтера. Испытания британской вакцины 6 сентября приостановили во всем мире.
Накануне глава компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина.
Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прервать только из-за серьезного происшествия.
Собеседник агентства заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии».
Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Сегодня первую партию препарата отправили в регионы. В Минздраве отметили, что во время пилотной поставки отработаются логистические цепочки, а также распределение и организация вакцинации людей из групп риска.
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