AstraZeneca отозвала запрос на сертификацию вакцины в Швейцарии

«Компания AstraZeneca информировала сегодня, что она больше не добивается разрешения о допуске на рынок в Швейцарии ее вакцины от COVID-19. Таким образом она отозвала свой запрос о разрешении, который она направила в Swissmedic в октябре 2020 года», - говорится в сообщении.

При этом агентство не называется причины решения об отзыве заявки.

В Швейцарии сертифицированы три вакцины от коронавируса: Comirnaty, произведенной американской фирмой Pfizer и немецким BioNTech, а также препарата Moderna компании и фирмы Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson.

Британские ученые заявили о снижении эффективности вакцин против коронавируса Pfizer и AstraZeneca через три месяца после их применения.

