AstraZeneca отозвала запрос на сертификацию вакцины в Швейцарии

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приняла решение отозвать запрос на сертификацию вакцины против коронавируса в Швейцарии. Об этом сообщило швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic после запроса у AstraZeneca дополнительных сведений о ее препарате.

В России началось производство вакцины AstraZeneca для экспорта

«Компания AstraZeneca информировала сегодня, что она больше не добивается разрешения о допуске на рынок в Швейцарии ее вакцины от COVID-19. Таким образом она отозвала свой запрос о разрешении, который она направила в Swissmedic в октябре 2020 года», - говорится в сообщении.

При этом агентство не называется причины решения об отзыве заявки.

В Швейцарии сертифицированы три вакцины от коронавируса: Comirnaty, произведенной американской фирмой Pfizer и немецким BioNTech, а также препарата Moderna компании и фирмы Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson.

Британские ученые заявили о снижении эффективности вакцин против коронавируса Pfizer и AstraZeneca через три месяца после их применения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШвейцарияВакцинацияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры