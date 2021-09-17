В России началось производство вакцины AstraZeneca для экспорта
Фармацевтическая компания «Р-Фарм» запустила производство вакцины от коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Об этом объявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. При этом он подчеркнул, что Россия на 100% обеспечена собственными препаратами.
Осьмаков не исключил, что в будущем импортные вакцины будут доступны и на внутреннем рынке, однако пока, на фоне ажиотажного спроса, поддерживается отечественная фармацевтическая промышленность.
Ранее генеральный директор группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что первые партии вакцины AstraZeneca будут поставлены за рубеж до конца июня текущего года. По данным Российского фонда прямых инвестиций, Россия станет площадкой для производства и поставок этого препарата на рынки 30 стран.
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