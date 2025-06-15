Аскольд Запашный рассказал о желании его жены покинуть Израиль
Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал, что его супруга Элен, которая в настоящий момент находится в Израиле, ждет возможности вернуться в Россию.
В беседе с РИА Новости артист сообщил, что до этого женщина улетела по делам в Хайфу, поэтому в момент обострения конфликта между Тегераном и Иерусалимом оказалась в Израиле.
При этом Запашный заверил, что его жена находится в безопасности. Накануне Элен опубликовала видео того, как выглядят бомбоубежища в израильских квартирах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российского актера Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан.
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