Аскольд Запашный рассказал о желании его жены покинуть Израиль

В беседе с РИА Новости артист сообщил, что до этого женщина улетела по делам в Хайфу, поэтому в момент обострения конфликта между Тегераном и Иерусалимом оказалась в Израиле.

При этом Запашный заверил, что его жена находится в безопасности. Накануне Элен опубликовала видео того, как выглядят бомбоубежища в израильских квартирах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российского актера Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан.