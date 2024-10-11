Аскерова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Столичный Савеловский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Его признали виновным в нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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Отмечается, что Аскеров не передал вовремя в уполномоченный орган сведения о своей работе.

Назначенный Аскерову штраф является максимально возможной санкцией, предусмотренной соответствующей статьей.

Ранее сообщалось, что Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

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