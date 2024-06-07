Суд арестовал гражданина Франции Винатье по делу о нарушении правил работы иноагента

Замоскворецкий суд Москвы арестовал гражданина Франции Лорана Винатье, которого обвинили в нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС. Он будет находиться под стражей до 5 августа.

Французский гражданин подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. Ему грозит по этой статье наказание до пяти лет лишения свободы.

Гражданина Франции задержали в Москве по подозрению в сборе военных данных

Ранее сообщалось, что мужчина работает консультантом швейцарского Центра гуманитарного диалога.

Гражданин Франции, задержанный в России, работал на швейцарскую некоммерческую организацию (НКО), а не на французское государство, сообщил в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон. По данным РИА Новости, Винатье подозревается в сборе военной информации о России, известен как писатель, репортер и консультант по международным делам. Ему 47 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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