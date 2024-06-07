Суд арестовал гражданина Франции Винатье по делу о нарушении правил работы иноагента

Замоскворецкий суд Москвы арестовал гражданина Франции Лорана Винатье, которого обвинили в нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС. Он будет находиться под стражей до 5 августа.

Французский гражданин подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. Ему грозит по этой статье наказание до пяти лет лишения свободы.