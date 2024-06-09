СМИ: Журналисту Аскерову грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

Экс-игроку «Что? Где? Когда?», журналисту Ровшану Аскерову (признан в РФ иноагентом) грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности и уклонений от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что в случае возбуждения дела по ст. 330.1 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Иноагентом Аскерова признали еще в декабре 2022 года. Он три раза получал штрафы за нарушение правил деятельности иностранных агентов.

Суд арестовал гражданина Франции Винатье по делу о нарушении правил работы иноагента

К тому же в отношении него заведено уголовное дело о реабилитации нацизма. Следствием было установлено, что журналист опубликовал на своей странице в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского маршала Георгия Жукова. Сейчас Аскеров объявлен в федеральный розыск.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Роскомнадзор передал в СК РФ информацию о 45 иноагентах, которые систематически нарушали требования о маркировке материалов, а в отношении 25 из них были возбуждены уголовные дела.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияЗаконУголовное ДелоИноагентыЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры