Медведев призвал европейских чиновников «следить за речью»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал европейских чиновников «следить за своей речью» после заявления министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который от лица ЕС пригрозил Москве тотальной экономической и финансовой войной.

Медведев в связи с этим порекомендовал помнить, что такого рода войны в прошлом нередко перерастали в настоящие. «Следите за своей речью, господа!», -написал замглавы Совбеза РФ в Twitter.

В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России из-за событий на Украине. В Кремле заявили, что дискриминационные меры и агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер.



