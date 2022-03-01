Медведев призвал европейских чиновников «следить за речью»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал европейских чиновников «следить за своей речью» после заявления министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который от лица ЕС пригрозил Москве тотальной экономической и финансовой войной.
Медведев в связи с этим порекомендовал помнить, что такого рода войны в прошлом нередко перерастали в настоящие. «Следите за своей речью, господа!», -написал замглавы Совбеза РФ в Twitter.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России из-за событий на Украине. В Кремле заявили, что дискриминационные меры и агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер.
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