Arton Capital: паспорт ОАЭ стал самым сильным документом в мире

По данным экспертов компании, обладатели паспорта ОАЭ могут без визы посещать 121 страну. В 59 государствах им нужно будет оформлять визу по прибытии, а для поездок в 18 стран - делать её заранее.

Второе место рейтинга заняли сразу несколько государств, а именно Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея.

На третьей позиции в рейтинге также расположились Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия. Паспорт России в этом списке только на 38 месте.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, заявил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт, сообщает RT.

