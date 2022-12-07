Arton Capital: паспорт ОАЭ стал самым сильным документом в мире
Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов самым сильным в мире документом в 2022 году, сообщает пресс-служба компания Arton Capital, которая специализируются на программах для инвесторов для получения вида на жительство и гражданства.
По данным экспертов компании, обладатели паспорта ОАЭ могут без визы посещать 121 страну. В 59 государствах им нужно будет оформлять визу по прибытии, а для поездок в 18 стран - делать её заранее.
Второе место рейтинга заняли сразу несколько государств, а именно Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея.
На третьей позиции в рейтинге также расположились Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия. Паспорт России в этом списке только на 38 месте.
Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, заявил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт, сообщает RT.
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