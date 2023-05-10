Артист Александр Фисенко посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Артист театра Табакова Александр Фисенко высоко оценил его работу московского пункта отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, всё в центре «создано максимально удобно, комфортно, интуитивно понятно».
Он также назвал пришедших в пункт отбора настоящими мужчинами, которые «не сидят на диване с пультом на животе, а делают».
«Вот эти ребята из тех, которые делают. Они так чувствуют и вот они пришли сюда», - добавил артист, пожелав пришедшим в центр горожанам беречь себя и возвращаться живыми и здоровыми.
Ранее актриса Анна Михайловская посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту и заявила, что атмосфера там приятная, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru