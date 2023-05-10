Артист Александр Фисенко посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

По его словам, всё в центре «создано максимально удобно, комфортно, интуитивно понятно».

Он также назвал пришедших в пункт отбора настоящими мужчинами, которые «не сидят на диване с пультом на животе, а делают».

«Вот эти ребята из тех, которые делают. Они так чувствуют и вот они пришли сюда», - добавил артист, пожелав пришедшим в центр горожанам беречь себя и возвращаться живыми и здоровыми.

Ранее актриса Анна Михайловская посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту и заявила, что атмосфера там приятная, сообщает RT.

