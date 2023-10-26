Артемий Лебедев сравнил российскую медицину с европейской
Дизайнер Артемий Лебедев назвал российскую медицину более доступной для обычных граждан, нежели в европейских странах. Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».
В России все желающие могут получить бесплатную медицинскую помощь, в то время как в Европе «для того, чтобы записаться к гинекологу, нужно прождать три месяца», в то время как в России «в течение дня пять гинекологов обойти», отметил Лебедев.
При этом россияне, считает дизайнер, относятся к своему здоровью «крайне безалаберно», игнорируя диспансеризацию, которая в нашей стране бесплатна.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в эфире НСН назвала основную прчину абортов в России.
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