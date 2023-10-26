Артемий Лебедев сравнил российскую медицину с европейской

В России все желающие могут получить бесплатную медицинскую помощь, в то время как в Европе «для того, чтобы записаться к гинекологу, нужно прождать три месяца», в то время как в России «в течение дня пять гинекологов обойти», отметил Лебедев.

При этом россияне, считает дизайнер, относятся к своему здоровью «крайне безалаберно», игнорируя диспансеризацию, которая в нашей стране бесплатна.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в эфире НСН назвала основную прчину абортов в России.

