В Минздраве сообщили, что ИИ в здравоохранении внедряют 70 регионов РФ

Он напомнил, что в соглашениях с субъектами в рамках федерального проекта по созданию единого цифрового контура предусмотрены субсидии. В этом году, указал Пугачев, необходимо было внедрить не менее одного решения с ИИ, в следующем году - не менее трех централизованных систем, в которых должны использоваться медизделия с искусственным интеллектом.

Ранее заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что нейросети освоили 27 клинических направлений в рамках проводимого в Москве эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Искусственный интеллект научился обнаруживать внутричерепные новообразования на магнитно-резонансной томографии головного мозга, передает «Радиоточка НСН».

