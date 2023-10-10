В Минздраве сообщили, что ИИ в здравоохранении внедряют 70 регионов РФ
Решения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в медицине внедряют 70 регионов России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев, слова которого приводит ТАСС.
Он напомнил, что в соглашениях с субъектами в рамках федерального проекта по созданию единого цифрового контура предусмотрены субсидии. В этом году, указал Пугачев, необходимо было внедрить не менее одного решения с ИИ, в следующем году - не менее трех централизованных систем, в которых должны использоваться медизделия с искусственным интеллектом.
Ранее заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что нейросети освоили 27 клинических направлений в рамках проводимого в Москве эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Искусственный интеллект научился обнаруживать внутричерепные новообразования на магнитно-резонансной томографии головного мозга, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru