Лебедев извинился перед Мизулиной после интервью Дудю
Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за свои высказывания об организации в беседе с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ иноагентом). Об этом Лебедев заявил в обзоре новостей, размещенном в соцсети «ВКонтакте».
Ранее дизайнер заявил в интервью о плохом отношении к Мизулиной, которая якобы «отпугивает людей от России», и оскорбительно высказался о Лиге безопасного интернета. Глава организации заявила о намерении подать в суд на участников беседы, напоминает Ura.ru.
«Когда мы обсуждали Мизулину... разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать», — отметил Лебедев.
Дизайнер добавил, что не оскорбляет людей «настолько напрямую» и «не борется с женщинами». Кроме того, Лебедев согласился с правом Мизулиной обратиться в суд.
«Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться... полностью полагаясь на систему правосудия нашей страны», — подчеркнул он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru