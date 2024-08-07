Лебедев извинился перед Мизулиной после интервью Дудю

Ранее дизайнер заявил в интервью о плохом отношении к Мизулиной, которая якобы «отпугивает людей от России», и оскорбительно высказался о Лиге безопасного интернета. Глава организации заявила о намерении подать в суд на участников беседы, напоминает Ura.ru.

«Когда мы обсуждали Мизулину... разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать», — отметил Лебедев.

Дизайнер добавил, что не оскорбляет людей «настолько напрямую» и «не борется с женщинами». Кроме того, Лебедев согласился с правом Мизулиной обратиться в суд.

«Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться... полностью полагаясь на систему правосудия нашей страны», — подчеркнул он.

